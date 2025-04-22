В Новосибирской области с 24 апреля изменится расписание 20 электричек

Расписание 20 электропоездов в Новосибирской области изменится с 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».
По данным перевозчика, изменения графика электричек обусловлены плановым ремонтом пути на западном направлении. Они коснутся поездов:
- Новосибирск — Барабинск — Новосибирск
- Новосибирск — Татарская — Новосибирск
- Новосибирск — Чулымская — Новосибирск
- Новосибирск — Дупленская — Новосибирск
- Новосибирск — Коченево — Новосибирск
Корректировка времени движения составит от 2 до 56 минут.
В компании просят пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.