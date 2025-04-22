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В Новосибирской области с 24 апреля изменится расписание 20 электричек

Корректировка обусловлена плановым ремонтом пути.

Расписание 20 электропоездов в Новосибирской области изменится с 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

По данным перевозчика, изменения графика электричек обусловлены плановым ремонтом пути на западном направлении. Они коснутся поездов:

  • Новосибирск — Барабинск — Новосибирск
  • Новосибирск — Татарская — Новосибирск
  • Новосибирск — Чулымская — Новосибирск
  • Новосибирск — Дупленская — Новосибирск
  • Новосибирск — Коченево — Новосибирск

Корректировка времени движения составит от 2 до 56 минут.

В компании просят пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учётом изменений в расписании.