Пенсии за май нижегородцам начислят досрочно

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Социальный фонд России. В срок до 30 апреля будут выплачены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Деньги будут перечислены автоматически. С 6 мая выплаты снова будут приходить в соответствии с обычным графиком. Для пенсионеров, чьи пенсии доставляются «Почтой России», ничего не изменится. Они получат свои средства в мае в установленные даты.