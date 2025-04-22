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Пенсии за май нижегородцам начислят досрочно

Пенсионеры, получающие выплаты через банки с 1 по 5 число каждого месяца, майские получат досрочно.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Социальный фонд России. В срок до 30 апреля будут выплачены все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Деньги будут перечислены автоматически. С 6 мая выплаты снова будут приходить в соответствии с обычным графиком. Для пенсионеров, чьи пенсии доставляются «Почтой России», ничего не изменится. Они получат свои средства в мае в установленные даты.

Как сообщалось ранее, нижегородские ветераны получат по 80 тысяч рублей к 80-летию Победы.