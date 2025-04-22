Жителям Воронежской области досрочно выплатят пенсии перед майскими праздниками

В Воронежской области пенсионеры должны получить положенные выплаты досрочно в связи с майскими праздниками. На банковские карты их перечислят до 30 апреля. Ее получат люди, пенсию которым обычно выплачивают с 1 по 5 мая.
Досрочно будут выплачивать все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Если с пенсией приходят прочие выплаты Соцфонда, их также досрочно перечислят на счет.
С 6 мая выплаты через банки будут идти по обычному графику.
Воронежцы, получающие выплаты через «Почту России», получат деньги за май в привычные даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. Тогда же можно будет получить пенсию и в кассе почтовых отделений.
Выплаты через почту продлятся до 25 мая.