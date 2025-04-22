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Жителям Воронежской области досрочно выплатят пенсии перед майскими праздниками

На банковские карты их должны перечислить до 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области пенсионеры должны получить положенные выплаты досрочно в связи с майскими праздниками. На банковские карты их перечислят до 30 апреля. Ее получат люди, пенсию которым обычно выплачивают с 1 по 5 мая.

Досрочно будут выплачивать все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Если с пенсией приходят прочие выплаты Соцфонда, их также досрочно перечислят на счет.

С 6 мая выплаты через банки будут идти по обычному графику.

Воронежцы, получающие выплаты через «Почту России», получат деньги за май в привычные даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. Тогда же можно будет получить пенсию и в кассе почтовых отделений.

Выплаты через почту продлятся до 25 мая.