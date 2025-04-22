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В Самаре обсудили перспективы Красной глинки, рассказал Иван Носков

В областной столице накануне глава города Иван Носков обсудил перспективы развития посёлка Красная Глинка с Павлом Морозовым.

В областной столице накануне глава города Иван Носков обсудил перспективы развития посёлка Красная Глинка с Павлом Морозовым.

На встрече, прошедшей на электротехническом предприятии, обсуждались инфраструктурные проекты. Носков отметил важность социальной сферы, включая школы, детские сады и культурные учреждения, для сотрудников предприятий.

Городской глава подчеркнул значимость сотрудничества для развития инфраструктуры посёлка. Также обсуждались планы по строительству футбольного стадиона ко Дню защиты детей, нового бассейна в школе № 118 и модернизации городской бани.

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