В Самаре обсудили перспективы Красной глинки, рассказал Иван Носков

В областной столице накануне глава города Иван Носков обсудил перспективы развития посёлка Красная Глинка с Павлом Морозовым.
На встрече, прошедшей на электротехническом предприятии, обсуждались инфраструктурные проекты. Носков отметил важность социальной сферы, включая школы, детские сады и культурные учреждения, для сотрудников предприятий.
Городской глава подчеркнул значимость сотрудничества для развития инфраструктуры посёлка. Также обсуждались планы по строительству футбольного стадиона ко Дню защиты детей, нового бассейна в школе № 118 и модернизации городской бани.
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