Житель Башкирии пьяным сел за руль пассажирского автобуса

Вчера, 21 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Учалинского района Башкирии пресекли опасное правонарушение — за рулем пассажирского автобуса находился нетрезвый водитель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел днем на улице Дорожной, инспекторы остановили транспортное средство за нарушение дорожной разметки. При проверке 46-летнего водителя алкотестер показал 0,317 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Не согласившись с результатом, мужчина настоял на прохождении освидетельствовании в медучреждении, где показатель составил 0,280 мг/л, что также подтвердило факт опьянения.
Как выяснилось, автобус принадлежал одной из местных организаций и в момент задержания следовал без пассажиров. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.
Севастьянов сообщил, что к ответственности будут привлечены должностные лица компании, допустившие выход водителя на линию в нетрезвом состоянии. На шофера завели административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
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