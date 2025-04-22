Житель Башкирии пьяным сел за руль пассажирского автобуса

Инцидент произошел днем на улице Дорожной, инспекторы остановили транспортное средство за нарушение дорожной разметки. При проверке 46-летнего водителя алкотестер показал 0,317 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Не согласившись с результатом, мужчина настоял на прохождении освидетельствовании в медучреждении, где показатель составил 0,280 мг/л, что также подтвердило факт опьянения.