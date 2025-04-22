Минводы: Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума

Болат Бекнияз сообщил, что уровень Каспийского моря подвержен значительным колебаниям.
«С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 м БС (1900 г.) до минус 29,01 м БС. То есть разница между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению, и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 м БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном, за счет мелководной северо-восточной части», — добавил он.
По словам спикера, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, увеличение испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.
«За период 1976—2023 годов изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 мм. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море. Как было отмечено, для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров/год воды, основной объем которого может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам, уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 м БС», — заявил вице-министр.
Отметим, осенью прошлого года российский ученый Владимир Шевченко высказался о возможности скорого исчезновения Каспийского моря. По его словам, колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами. Добавим, недавно экологи Мангистауской области рассказали о результатах проб воды из Каспийского моря, которое несколько дней назад окрасилось в красный цвет.
По их словам, анализы воды оказались в норме, а красный цвет появился из-за водорослей. За несколько дней до этого кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Отмечалось, что необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона.