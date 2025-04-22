Минводы: Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума

«С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 м БС (1900 г.) до минус 29,01 м БС. То есть разница между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению, и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 м БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном, за счет мелководной северо-восточной части», — добавил он.