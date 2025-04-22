В Иркутской области появятся два новых кластера «Профессионалитета»

Стали известны результаты конкурсного отбора, который проводило министерство просвещения РФ для определения образовательных организаций-участников федерального проекта «Профессионалитет». Им будут выделены гранты в размере 100 миллионов рублей из федеральной казны. В Иркутской области такую поддержку получат Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (газонефтехимическое направление в Топливно-энергетическом комплексе) и Химико-технологический техникум Саянска (в Химической отрасли). Именно там в 2026 году начнут действовать новые кластеры «Профессионалитета».
— Федеральный проект «Профессионалитет» меняет систему подготовки кадров с учетом современных требований рынка труда, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Он дает возможности внедрять инновационные технологии, интерактивные формы обучения на основе использования новейшего оборудования. Это значительно повышает качество подготовки специалистов, в которых нуждается рынок труда региона по наиболее востребованным направлениям. Поэтому для нас важно, что Иркутская область — активный участник этого стратегически важного проекта.
С 2022 года в Приангарье было создано уже 12 кластеров в самых разных профессиональных сферах, от сельского хозяйства до туризма, от медицины до промышленных специальностей. В 2024 году на учебу по образовательным программам ФП «Профессионалитет» поступило около трех тысяч молодых людей. А всего в 2024 году на таких программах обучалось 5,8 тысячи студентов.
Как предусмотрено проектом, партнером образовательной организации выступают профильные предприятия, которые заинтересованы в обучении новых специалистов. Как сообщил министр образования Приангарья Максим Парфенов, в топливно-энергетическом кластере партнером-работодателем выступает ООО «Иркутская нефтяная компания». Кроме того, к подготовке присоединятся сетевые образовательные организации. Ими станут Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий и Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения. Для Саянского техникума партнером-работодателем выступит АО «Саянскхимпласт». Как отмечают в региональном правительстве, создание кластера в химической отрасли реализуется в рамках Дорожной карты по обеспечению кадрами создаваемого в Иркутской области Федерального центра химии. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с членом проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия», депутатом Госдумы РФ Марией Васильковой.
Оба новых кластера приступят к реализации образовательных программ «Профессионалитета» с 1 сентября 2026 года.