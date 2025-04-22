В Иркутской области появятся два новых кластера «Профессионалитета»

Как предусмотрено проектом, партнером образовательной организации выступают профильные предприятия, которые заинтересованы в обучении новых специалистов. Как сообщил министр образования Приангарья Максим Парфенов, в топливно-энергетическом кластере партнером-работодателем выступает ООО «Иркутская нефтяная компания». Кроме того, к подготовке присоединятся сетевые образовательные организации. Ими станут Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий и Сибирский колледж транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения. Для Саянского техникума партнером-работодателем выступит АО «Саянскхимпласт». Как отмечают в региональном правительстве, создание кластера в химической отрасли реализуется в рамках Дорожной карты по обеспечению кадрами создаваемого в Иркутской области Федерального центра химии. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с членом проектного комитета национального проекта «Новые материалы и химия», депутатом Госдумы РФ Марией Васильковой.