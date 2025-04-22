В Ростовской области сотрудники МФЦ присоединились к патриотической акции

В Ростовской области сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) присоединились к патриотической акции «Дон помнит». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.
В частности, в Батайске привели в порядок площадки около мемориала летчикам-героям и памятника «Истребитель “МиГ-15” в Сквере Авиаторов. В Новочеркасске навели чистоту на территории памятника в честь 70-летия Победы на площади Панфилова.
В Донецке состоялся субботник на месте захоронения юного героя-разведчика Гриши Акулова, а в Красносулинском районе обновили воинское захоронение на улице Гагарина. В Новошахтинске провели уборку вблизи памятника Горлову и Белышеву.
Всего, по словам заместителя губернатора Артема Хохлова, за последний месяц в акции «Дон помнит» приняли участие более 20 тысяч жителей области. Порядок навели около 2 тысяч мемориалов, памятников и воинских захоронений.
Напомним, акция стартовала в начале апреля по инициативе врио главы региона Юрия Слюсаря. Для удобства участников была создана электронная карта, на которой отметили все мемориальные объекты. Сейчас на карте уже 2267 памятников, воинских захоронений и вечных огней. Любой желающий может зарегистрироваться на субботник, выбрав удобное место и дату.