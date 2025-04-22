В Ростовской области сотрудники МФЦ присоединились к патриотической акции

Напомним, акция стартовала в начале апреля по инициативе врио главы региона Юрия Слюсаря. Для удобства участников была создана электронная карта, на которой отметили все мемориальные объекты. Сейчас на карте уже 2267 памятников, воинских захоронений и вечных огней. Любой желающий может зарегистрироваться на субботник, выбрав удобное место и дату.