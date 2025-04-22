В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум» 2025

Ежегодный форум областного масштаба при поддержке Регионального сервисного уполномоченного Южного Урала проходит уже в седьмой раз. Форум предоставит будущим родителям уникальную возможность получить ценную информацию от ведущих экспертов в области здравоохранения, принять участие в практических мастер-классах и пообщаться с другими беременными женщинами и молодыми родителями.
В программе форума — лекции и семинары от врачей акушеров-гинекологов, педиатров, психологов и других специалистов. Темы лекций охватывают широкий спектр вопросов, включая подготовку к родам, грудное вскармливание, уход за новорожденным, психологическую поддержку будущих родителей и многое другое.
На практических мастер-классах участники смогут освоить навыки пеленания, купания новорожденного, оказания первой помощи и другие полезные навыки.
На ярмарке товаров и услуг для беременных и новорожденных представители компаний-производителей представят свою продукцию, а участники форума смогут получить консультации и приобрести необходимые товары.
Участники смогут задать вопросы представителям родильных домов, консультантам по грудному вскармливанию и другим специалистам. Розыгрыш призов от партнеров. Призовой фонд более 100 000 ₽
«В обычной жизни, чтобы что-то узнать, надо ходить по медучреждениям. Мы же собрали всех необходимых врачей в одном месте. Беременные могут задать любые волнующие вопросы, определиться и даже прикрепиться к выбранному родильному дому. Мы постараемся в очередной раз создать очень теплую и дружелюбную атмосферу», — поделилась организатор Уральского беременного форума, руководитель «Союза родителей», Чепиль Алена.