В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум» 2025

«В обычной жизни, чтобы что-то узнать, надо ходить по медучреждениям. Мы же собрали всех необходимых врачей в одном месте. Беременные могут задать любые волнующие вопросы, определиться и даже прикрепиться к выбранному родильному дому. Мы постараемся в очередной раз создать очень теплую и дружелюбную атмосферу», — поделилась организатор Уральского беременного форума, руководитель «Союза родителей», Чепиль Алена.