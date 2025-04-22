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В Самаре победители Всероссийского фестиваля «КосмоФест-2025» получили награды

В Региональном космическом центре «Прогресс» прошёл финал VIII Всероссийского фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «КосмоФест-2025».

В Региональном космическом центре «Прогресс» прошёл финал VIII Всероссийского фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «КосмоФест-2025».

Победители были определены в десяти номинациях, включая работы детей, семей, педагогов и дошкольных учреждений.

Фестиваль проводится с 2018 года и направлен на привлечение внимания к российской космонавтике и астрономии, стимулирование научно-исследовательской деятельности среди детей и молодёжи.

В этом году он был посвящён 60-летию первого выхода в открытый космос Алексея Леонова, и жюри рассмотрело более 4000 работ из 40 регионов России.

Среди представленных работ были проекты с использованием конструктора, макеты космических станций, мультфильмы и технические проекты космодромов.

Введены специальные номинации: «А. А. Леонов: первый выход в открытый космос» для педагогов и «Космос — это интересно!» для семей и сотрудников авиационно-ракетной промышленности.

Организаторы отмечают расширение географии участников и успешную профориентационную работу. Некоторые проекты детей воплощаются в жизнь на предприятиях ракетно-космической промышленности.

Заместитель министра цифрового развития Самарской области Павел Гокин подчеркнул важность ранней профориентации детей для будущего России как ведущей цифровой и космической державы.

Советник генерального директора АО «РКЦ “Прогресс” Дмитрий Щёлоков отметил, что для будущих космонавтов важны наука и творчество, и детские идеи часто удивляют своей оригинальностью.

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