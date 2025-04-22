Калининградцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2026 году

Жители региона решат, какие территории благоустроят в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» путем голосования.
Каждый житель региона в возрасте от 14 лет может выбрать общественные территории и повлиять на преображение родного города.
«Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно пройдёт до 12 июня. Это мероприятие проводится с 2021 года в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Он вошел в наш новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В этом году на Всероссийское онлайн-голосование представлено более 6 тысяч объектов из порядка 1,7 тысячи муниципальных образований. По сравнению с прошлым годом количество объектов увеличилось на 630», — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.
В этом году на голосование вынесено 35 объектов в пяти муниципалитетах Калининградской области: Калининграде, Краснознаменске, Мамоново, Нестерове и Правдинске. Среди них — парки, скверы, набережные и другие общественные пространства.
В предыдущие годы калининградцы уже голосовали за объекты, которые были благоустроены. По такому принципу выбирали Парк Победы в Черняховске, Аллею героев в Советске, научную детскую площадку в Калининграде, благоустроена Центральная площадь в Гвардейске.