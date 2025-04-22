Калининградцы могут выбрать территорию для благоустройства в 2026 году

«Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно пройдёт до 12 июня. Это мероприятие проводится с 2021 года в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Он вошел в наш новый нацпроект “Инфраструктура для жизни”. В этом году на Всероссийское онлайн-голосование представлено более 6 тысяч объектов из порядка 1,7 тысячи муниципальных образований. По сравнению с прошлым годом количество объектов увеличилось на 630», — сказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.