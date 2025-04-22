Теннисистка Я. Сизикова заявила о помолвке с игроком БК «Самара» М. Кулагиным

30-летняя спортсменка сообщила об этом в соцсетях.
Яна Сизикова начала профессиональную карьеру в 2010 году. Считается 59-й ракеткой мира в парном разряду. Всего провела 698 матчей в этой категории. Из них 438 завершились победой, 260 — поражением. Становилась первой на турнирах в Палермо и Рабате, Праге и Лозанне.
30-летний Михаил Кулагин выступает за БК «Самара» с 2023-го. До этого играл за ЦСКА, «Енисей», «Нижний Новгород» и УНИКС. Несколько раз становился чемпионом России, дважды брал Евролигу (2016, 2019), был на Матчах звезд в 2018-м, 2021-м и 2024-м.
О помолвке с баскетболистом Яна Сизикова рассказала в соцсетях и прикрепила фотографию кольца.
Ранее писали, что Кулагин может покинуть «Самару», которая заняла в минувшей «регулярке» предпоследнее место.
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