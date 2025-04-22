Теннисистка Я. Сизикова заявила о помолвке с игроком БК «Самара» М. Кулагиным

Яна Сизикова начала профессиональную карьеру в 2010 году. Считается 59-й ракеткой мира в парном разряду. Всего провела 698 матчей в этой категории. Из них 438 завершились победой, 260 — поражением. Становилась первой на турнирах в Палермо и Рабате, Праге и Лозанне.