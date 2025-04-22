В Башкирии стартовал досрочный этап ГИА для 9-классников.

Сегодня, 22 апреля, с экзамена по математике стартовала новая кампания государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для 9-классников. Она продлится до 17 мая, сообщили в пресс-службе минобразования РБ.
Экзамены на досрочном этапе ничем не отличаются от экзаменов основного периода по структуре и сложности, и его результаты засчитываются так же, как и те, что будут получены в основной период проведения. Всего в текущем учебном году на участие в досрочном периоде зарегистрировано 5 человек, из них в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдают 2 участника, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — 3 человека.
Всего для организации ОГЭ задействовано 2 пункта проведения экзаменов. Результаты испытаний будут известны не позднее 30 апреля.
«Сдавать экзамены досрочно имеют право выпускники, которые не могут принять участия в экзаменах в основные сроки, и при условии полностью пройденного учебного плана, получения отметок не ниже удовлетворительного по всем учебным предметам и отсутствия долгов по учебе — таких у нас 5 выпускников на досрочном этапе», — рассказал министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.
Добавим, что уже 25 апреля состоится ОГЭ по русскому языку, 29 апреля — ОГЭ по информатике, литературе, обществознанию, химии, 6 мая — по биологии, географии, иностранным языкам, истории, физике. С 12 по 17 мая в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Наиболее популярные учебные предметы по выбору у участников досрочного периода: информатика, обществознание и география, уточнили в региональном минобразования РБ.