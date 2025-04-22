В Башкирии стартовал досрочный этап ГИА для 9-классников.

Экзамены на досрочном этапе ничем не отличаются от экзаменов основного периода по структуре и сложности, и его результаты засчитываются так же, как и те, что будут получены в основной период проведения. Всего в текущем учебном году на участие в досрочном периоде зарегистрировано 5 человек, из них в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдают 2 участника, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — 3 человека.