ГПК: очередь из авто за сутки выросла в восемь раз на границе Беларуси с Польшей

В пресс-службе уточнили, что после праздничных выходных очередь из легковых автомобилей на выезд из Беларуси перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) увеличилась за 24 часа со 170 до 900 единиц. Сказано, что перед пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи») на 10.00 въезда в Польшу ожидали 1400 фур.