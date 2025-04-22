ГПК: очередь из авто за сутки выросла в восемь раз на границе Беларуси с Польшей

ГПК сообщил, что очередь из авто за сутки выросла в восемь раз на границе Беларуси с Польшей. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«За сутки очередь в Польшу увеличилась в 8 раз», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после праздничных выходных очередь из легковых автомобилей на выезд из Беларуси перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) увеличилась за 24 часа со 170 до 900 единиц. Сказано, что перед пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи») на 10.00 въезда в Польшу ожидали 1400 фур.
«При этом польская сторона за сутки оформила 47% транспорта от нормы», — обратили внимание в Пограничном комитете Беларуси.
Также сказано, что на втором месте по числу фур в очереди (речь идет про 830) указан маршрут через литовские пункты пропуска: «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны).
«За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 23% фур», — отметили в ГПК.
Ранее БЖД сделала заявление о возобновлении пассажирского сообщения с Литвой и Польшей.
Тем временем Госатомнадзор сказал о радиационной обстановке в Беларуси.
Вместе с тем Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.