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Обнаружили спустя 6 дней: поиски 28-летнего стерлитамаковца свернули

В Башкирии завершились поиски 28-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 28-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Житель Стерлитамака пропал шесть дней назад — 16 апреля. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был стерлитамаковец — не уточняется.

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