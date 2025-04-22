В калининградском «Водоканале» назвали новую дату открытия движения на Радищева

«Коллектор расположен под дорогой достаточно глубоко, — пояснили в организации, — в нём также образовался большой объем иловых отложений. Поэтому работы нужно было выполнять очень аккуратно. На текущий момент восемьсот метров трубопровода уже проложили, для этого бригада работала и в ночное время».