В калининградском «Водоканале» назвали новую дату открытия движения на Радищева

Автомобильное движение по Радищева запустят в мае. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального «Водоканала».
Сейчас подрядчик ремонтирует вековой изношенный канализационный коллектор. Из-за большого диаметра на время работ пришлось ограничить дорожное движение на соседних улицах.
«Коллектор расположен под дорогой достаточно глубоко, — пояснили в организации, — в нём также образовался большой объем иловых отложений. Поэтому работы нужно было выполнять очень аккуратно. На текущий момент восемьсот метров трубопровода уже проложили, для этого бригада работала и в ночное время».
Сейчас подрядчик занимается бетонированием коллектора, после этого проведут засыпку котлованов. Ориентировочный срок окончания работ — конец апреля. Дальше — открытие движения.
Первоначально ордер на раскопки на Радищева был выдан до марта включительно. Но уже в феврале сроки перенесли.
Автомобилисты ежедневно мучаются в пробках из-за тесноты объездной дороги через проспект Победы.