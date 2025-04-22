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В калининградском «Водоканале» назвали новую дату открытия движения на Радищева

Инфраструктуре, которую там ремонтируют, сотня лет.

Автомобильное движение по Радищева запустят в мае. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального «Водоканала».

Сейчас подрядчик ремонтирует вековой изношенный канализационный коллектор. Из-за большого диаметра на время работ пришлось ограничить дорожное движение на соседних улицах.

«Коллектор расположен под дорогой достаточно глубоко, — пояснили в организации, — в нём также образовался большой объем иловых отложений. Поэтому работы нужно было выполнять очень аккуратно. На текущий момент восемьсот метров трубопровода уже проложили, для этого бригада работала и в ночное время».

Сейчас подрядчик занимается бетонированием коллектора, после этого проведут засыпку котлованов. Ориентировочный срок окончания работ — конец апреля. Дальше — открытие движения.

Первоначально ордер на раскопки на Радищева был выдан до марта включительно. Но уже в феврале сроки перенесли.

Автомобилисты ежедневно мучаются в пробках из-за тесноты объездной дороги через проспект Победы.