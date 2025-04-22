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На «Дойну» только пешком: С 23 апреля въезд автотранспорта на кладбище Святого Лазаря приостановлен — как долго будет действовать запрет

Администрация кладбища Святого Лазаря готовится к Радунице.

Источник: Комсомольская правда

Кладбище Святого Лазаря, известного как «Дойна» готовится к Радунице. Администрация сообщает, что с 23 по 29 апреля въезд на кладбище будет закрыт для въезда на машинах из-за санитарных дней.

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