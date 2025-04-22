В СКФУ создали прототип дрона для мониторинга состояния почвы и растений

«Технология прошла путь от формирования базовой концепции до создания детализированного макета, на котором можно наглядно продемонстрировать ее работоспособность в условиях, практически идентичных реальным. Работа над проектом будет продолжена. В планах к 2027 году — создание серийного производства бистатической радиолокационной системы», — говорится в сообщении.