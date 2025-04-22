В СКФУ создали прототип дрона для мониторинга состояния почвы и растений

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета создали точный детализированный макет беспилотного летательного аппарата, который позволяет с воздуха проводить мониторинг состояния почвы и растений. Серийное производство системы планируется наладить к 2027 году, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Технология прошла путь от формирования базовой концепции до создания детализированного макета, на котором можно наглядно продемонстрировать ее работоспособность в условиях, практически идентичных реальным. Работа над проектом будет продолжена. В планах к 2027 году — создание серийного производства бистатической радиолокационной системы», — говорится в сообщении.
Специалисты получили экспериментальные данные на одном из опытно-производственных полей. «Разработка поможет краевым, а в перспективе и российским аграриям, повысить продуктивность отрасли на 20%. Одним из достоинств предлагаемого подхода является возможность осуществления измерений без повреждения колесами (гусеницами) — будущий урожай не пострадает от физического воздействия», — пояснили в университете.
Также планируется внедрение технологии, позволяющей проводить комплексный анализ физических и химических характеристик почвы. В планах и разработка методов дистанционной оценки структурного состава, содержания гумуса и емкости катионного обмена почвы на основе измерения ее электропроводности и влажности. Завершающим элементом станет создание комплексной системы мониторинга формирования урожая основных полевых культур на всех этапах их жизненного цикла.
«Проект входит в число приоритетных направлений деятельности инновационно-производственного кластера радиоэлектроники и беспилотных авиасистем, который создается в регионе. Особенно важно, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с профильными предприятиями. Уверен, что в ближайшем будущем мы сможем предложить аграриям инновационное решение, которое выведет точное земледелие на качественно новый уровень», — цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.
Проект реализуется при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В результате планируется создание линейки БАС-лабораторий, автоматизированной линии бортовых систем электропитания космических аппаратов и других платформ беспилотных летательных аппаратов для решения задач сельского хозяйства, энергетики, мониторинга инфраструктуры, логистики, МЧС и других отраслей.