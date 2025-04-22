Созданы соединения для получения метана при комнатной температуре

Как рассказала автор разработки Анна Куренкова, созданные фотокатализаторы активны под действием видимого или солнечного света. «Это системы на основе диоксида титана, модифицированные графитоподобным нитридом углерода, медью и ее оксидами. Данные катализаторы показали высокую активность в восстановлении СО2, и мы считаем, что они перспективны не только для получения метана и монооксида углерода, но и других ценных продуктов», — пояснила Куренкова.