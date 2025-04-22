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Созданы соединения для получения метана при комнатной температуре

Созданные фотокатализаторы активны под действием видимого или солнечного света, отметила автор разработки Анна Куренкова.

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали катализаторы для получения метана из углекислого газа при комнатной температуре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института катализа СО РАН по итогам сессии V Российского конгресса «Роскатализ».

Как отмечают ученые, промышленные предприятия для улучшения экологии ищут способы снижать выбросы углекислого газа. При традиционной конверсии СО2 задействуются высокие температуры и давления, а это в итоге по энергетической цепочке увеличивает эмиссию парниковых газов.

«Ученые Института катализа СО РАН синтезировали катализаторы, позволяющие получать метан и монооксид углерода (угарный газ — прим. ТАСС) при атмосферном давлении, комнатной температуре и под видимым или солнечным светом. Системы используют энергию света, за счет чего происходит восстановление углекислого газа», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказала автор разработки Анна Куренкова, созданные фотокатализаторы активны под действием видимого или солнечного света. «Это системы на основе диоксида титана, модифицированные графитоподобным нитридом углерода, медью и ее оксидами. Данные катализаторы показали высокую активность в восстановлении СО2, и мы считаем, что они перспективны не только для получения метана и монооксида углерода, но и других ценных продуктов», — пояснила Куренкова.

Специалисты работают над расширением «линейки» полезных продуктов восстановления углекислого газа и планируют также синтезировать спирты, так как они очень востребованы во многих химических процессах.

О конгрессе.

V Российский конгресс по катализу «Роскатализ» проходит с 21 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. Это одно из крупнейших профильных мероприятий в сфере химической промышленности — в нем участвуют более 500 представителей научных и образовательных организаций, компаний, промышленных предприятий. Тематика конгресса — от нефтехимии и газохимии до водородной энергетики и экологических приложений.