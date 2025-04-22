В мэрии Самары объяснили обрезку деревьев в Струковском саду

Жители Самары возмутились состоянием деревьев в Струковском саду. Кроны обрезали так сильно, что остались одни стволы. Об этом в соцсетях сообщили горожане.
Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Как выяснилось, обрезке подверглись пухонесущие тополя:
«Такое кронирование позволяет сохранить дерево и убрать пожароопасный и аллергенный пух. Вторичными побегами тополя обрастут за один-два года».
В мэрии отметили, что работы в Струковском саду проводила подрядная организация. Обрезка проходила под контролем сотрудников МП «Самарская набережная».