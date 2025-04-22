В Италии объявили пятидневный траур в связи со смертью папы римского

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что понтифик проснулся в шесть утра и «чувствовал себя достаточно хорошо», однако спустя час его состояние ухудшилось. Уже в 7:35 по местному времени Святой престол сообщил о его смерти, причиной которой стал инсульт.