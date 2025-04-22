В Италии объявили пятидневный траур в связи со смертью папы римского

В Италии объявили пятидневный национальный траур в связи со смертью папы римского Франциска, передает газета La Repubblica со ссылкой на соответствующее решение совета министров.
По данным издания, траур продлится до 26 апреля, когда пройдут похороны понтифика. В завещании он выбрал местом своего погребения базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Накануне правительство Италии распорядилось приспустить флаги на государственных учреждениях и зданиях дипмиссий за рубежом. Как уточняет La Repubblica, в дни траура могут быть отменены или сокращены публичные демонстрации, культурные или спортивные мероприятия. 21 и 22 апреля отменили все публичные мероприятия в Риме, в том числе приуроченные к 2778-летию со дня основания города.
Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что понтифик проснулся в шесть утра и «чувствовал себя достаточно хорошо», однако спустя час его состояние ухудшилось. Уже в 7:35 по местному времени Святой престол сообщил о его смерти, причиной которой стал инсульт.
В феврале Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, которая привела к двусторонней пневмонии. В пресс-службе Ватикана сообщали об улучшении его состояния. Папу римского выписали из больницы 23 марта. За день до своей смерти он произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане перед верующими по случаю Пасхи.
Папа римский Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) был избран на этот пост в 2013 году, в возрасте 76 лет он возглавил Римско-католическую церковь.