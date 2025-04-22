Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости

«Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей — на 70%», — сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР.