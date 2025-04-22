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Роструд рассказал о результатах модернизации службы занятости

Роструд: время на поиск работы с помощью службы занятости сократилось на 39%

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Время на поиск работы с помощью службы занятости уменьшилось на 39% после проведения комплексной модернизации, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

«Возвращаясь к центрам занятости и программе модернизации, хочу отметить, что благодаря этой модернизации и внедрению цифровых технологий сократилось время трудоустройства граждан на 39%. Количество услуг для работодателей увеличилось на 20%, а для соискателей — на 70%», — сказал Иванков на заседании Генерального совета ФНПР.

Он отметил, что центры занятости 29 регионов уже прошли через комплексную модернизацию, а в этом году предстоит провести эту работу еще в 17 регионах России.

«Реализуется программа мобильности трудовых ресурсов. По итогам 2024 года эти меры поддержки занятости охватили более 200 тысяч человек», — добавил Иванков.