Британец собрал самую большую коллекцию пивных подносов.

62-летний Ричард Персивал из города Окхэм (графство Ратленд в центральной Англии) собрал коллекцию из 1500 пивных подносов. Он называет ее крупнейшей в мире. Об этом пишет Fox News.
Первый пивной поднос у Персиваля появился в 1982 году, когда мужчина вышел на пенсию. Предмет он получил в подарок от владельца паба в Брайтоне во время поездки на футбольный матч. С тех пор из разных городов и стран он всегда возвращался с новым экспонатом.
Персиваль устроил мини-музей собранных за 40 лет подносов в своем двухэтажном гараже. Самый старый из коллекции — медный, от пивоварни Fred Cutler, которому больше 150 лет.
В конце февраля Персиваль запустил сайт-энциклопедию о пивоварнях. На нем представлена история пивоварен Великобритании и подробно описана вся его коллекция.
Персиваль признает, что его 69-летняя жена Сьюзан сначала думала, что он «безумен», но теперь члены его семьи решительно поддерживают это необычное хобби.
Цена одного подноса варьируется от 25 до 130 фунтов стерлингов (от 2,1 до 13,9 тысячи рублей).
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