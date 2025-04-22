Британец собрал самую большую коллекцию пивных подносов.

Первый пивной поднос у Персиваля появился в 1982 году, когда мужчина вышел на пенсию. Предмет он получил в подарок от владельца паба в Брайтоне во время поездки на футбольный матч. С тех пор из разных городов и стран он всегда возвращался с новым экспонатом.