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Жители Башкирии стали реже заражаться респираторными инфекциями

В Башкирии заболеваемость ОРИ снизилась на 11,7%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последнюю неделю заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В ведомстве отметили, что текущий уровень заболеваемости соответствует показателям начала сентября, что позволяет говорить о завершении эпидемиологического сезона.

В то же время специалисты предупредили, что случаи гриппа и других респираторных инфекций продолжают фиксироваться даже в летний период. Они обратили внимание на схожесть симптомов различных заболеваний на ранних стадиях, в том числе мышиной лихорадки с почечным синдромом и экзотических лихорадок, с обычной простудой.

В Роспотребнадзоре рекомендовали жителям республики при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения, а также продолжать соблюдать профилактические меры.

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