Жители Башкирии стали реже заражаться респираторными инфекциями

В то же время специалисты предупредили, что случаи гриппа и других респираторных инфекций продолжают фиксироваться даже в летний период. Они обратили внимание на схожесть симптомов различных заболеваний на ранних стадиях, в том числе мышиной лихорадки с почечным синдромом и экзотических лихорадок, с обычной простудой.