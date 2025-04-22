Жители Башкирии стали реже заражаться респираторными инфекциями

В Башкирии за последнюю неделю заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 11,7%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.
В ведомстве отметили, что текущий уровень заболеваемости соответствует показателям начала сентября, что позволяет говорить о завершении эпидемиологического сезона.
В то же время специалисты предупредили, что случаи гриппа и других респираторных инфекций продолжают фиксироваться даже в летний период. Они обратили внимание на схожесть симптомов различных заболеваний на ранних стадиях, в том числе мышиной лихорадки с почечным синдромом и экзотических лихорадок, с обычной простудой.
В Роспотребнадзоре рекомендовали жителям республики при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью, избегая самолечения, а также продолжать соблюдать профилактические меры.
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