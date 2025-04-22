Мурашко высказался о причинах неэффективной работы сотрудников

«Презентеизм как причина экономических потерь работодателя: до 4,5 часов работы в день. Презентеизм на работе — сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но фактически не выполняет свои обязанности эффективно из-за проблем со здоровьем», — следует из презентации Мурашко в рамках форума «Малая родина — сила России».