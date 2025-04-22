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Мурашко высказался о причинах неэффективной работы сотрудников

Мурашко: презентеизм приводит к потере работодателем до 4,5 часа работы в день.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Презентеизм (неэффективное выполнение задач сотрудником на рабочем месте из-за состояния здоровья) приводит к потере работодателем до 4,5 часов работы в день, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Презентеизм как причина экономических потерь работодателя: до 4,5 часов работы в день. Презентеизм на работе — сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но фактически не выполняет свои обязанности эффективно из-за проблем со здоровьем», — следует из презентации Мурашко в рамках форума «Малая родина — сила России».

В связи с этим работодатель, по словам министра, должен участвовать в организации вакцинации работников, в том числе от ОРВИ и гриппа.

Согласно материалам презентации, органы местного самоуправления в том числе должны способствовать проведению профилактических осмотров в организованных коллективах. А работодатель в свою очередь должен подготовить условия, медицинскую инфраструктуру, помещения для обследования работающих и заключить договор с медицинской организацией.