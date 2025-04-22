Когда созывается конклав, сколько длятся выборы папы Римского и кто может претендовать на место понтифика

«Сейчас больше всего обсуждают, будет ли это кардинал из Нового или Старого Света, либерал или консерватор. Будет ли это фигура из тех рейтингов, которые ранее публиковались в прессе, или нет. Думаю, что после бурного понтифика папы Франциска с его эмоциональным либерализмом кардиналы выберут более спокойного кандидата, который хорошо знает ватиканскую кухню, но при этом в его характере есть и либеральные, и консервативные черты. Важно, чтобы папа выдерживал баланс и не расшатывал устои церкви», — подчеркнул Роман Лункин.