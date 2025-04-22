Студенты Самарского Политеха разработали инновационный фрезерный станок

В Самарском Политехе представили новую разработку настольный фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), отличающийся легкостью конструкции при сохранении высокой прочности и точности обработки.
Станок предназначен для высокоскоростной обработки широкого спектра материалов от дерева и фанеры до акрилового стекла и мягких металлов. В условиях сокращения импорта зарубежного оборудования разработка ориентирована на нужды малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений.
Прежде чем приступить к изготовлению, команда провела математическое моделирование, рассчитала рабочие нагрузки и проанализировала возможные деформации. В результате была собрана рабочая модель: ее станина выполнена из толстостенного металла с ребрами жесткости в критически нагруженных точках.
Такое решение позволило создать устойчивую, долговечную и мобильную конструкцию.
Фрезерный станок управляется через выносной пульт с флеш-картой. Благодаря ЧПУ технологиям, устройство полностью автоматизировано: оно самостоятельно выполняет перемещения инструмента, регулирует его скорость и обеспечивает точность операций без участия оператора.
Разработка имеет и образовательный потенциал станок станет платформой для практического обучения студентов по направлениям «технология машиностроения» и «эксплуатация станков с ЧПУ».
Создание оборудования стало возможным благодаря поддержке Инновационного фонда Самарской области: проект получил грант в размере 1 миллиона рублей.
В состав команды разработчиков вошли студенты третьего курса Андрей Доронин, Владимир Пилипенко, Раиль Субеев, аспирант Роман Ладягин и научный руководитель Альберт Галлямов.