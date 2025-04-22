Студенты Самарского Политеха разработали инновационный фрезерный станок

Станок предназначен для высокоскоростной обработки широкого спектра материалов от дерева и фанеры до акрилового стекла и мягких металлов. В условиях сокращения импорта зарубежного оборудования разработка ориентирована на нужды малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений.