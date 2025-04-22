Более 2200 полицейских наблюдали за общественным порядком на пасхальных праздниках

За этот период произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и 26 получили травмы. Один из трагических случаев произошел в селе Лучешть Кагульского района, где 48-летний мужчина не справился с управлением и съехал с моста, в результате чего погиб.