Более 2200 полицейских наблюдали за общественным порядком на пасхальных праздниках

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. За последние три дня по всей стране для обеспечения общественного порядка и безопасности было мобилизовано более 2200 сотрудников полиции, которые отреагировали на 2644 вызова. Кроме того, правоохранительные органы обеспечивали порядок во время богослужений в 1420 храмах,
По данным полиции, на дорогах страны зафиксировано 3865 нарушений правил дорожного движения, из которых 1711 — превышение скорости. При этом было выявлено 100 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.
За этот период произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и 26 получили травмы. Один из трагических случаев произошел в селе Лучешть Кагульского района, где 48-летний мужчина не справился с управлением и съехал с моста, в результате чего погиб.
Также в праздничные дни сотрудники правоохранительных органов вмешались в 63 случая домашнего насилия, зафиксировали 13 краж, три грабежа и 51 случай незаконного сжигания покрышек.
Кроме того было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Трагедия произошла 20 апреля в городе Купчинь Единецкого района, где, по предварительным данным, 21-летний мужчина напал на свою 86-летнюю бабушку и нанес ей множественные удары по голове. В результате полученных травм женщина скончалась, подозреваемый арестован.