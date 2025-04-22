РЖД показали пассажирский поезд «Ласточка», оформленный к 80-летию Победы

«Ласточки» отправляются в Минск с Белорусского вокзала столицы. Здесь в вагонах поезда представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиции в «Ласточке» посвящены и «Дорогам Победы»: поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей.