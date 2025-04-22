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РЖД показали пассажирский поезд «Ласточка», оформленный к 80-летию Победы

РЖД показали поезд «Ласточка» Москва-Минск, брендированный к 80-летию Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. РЖД показали брендированный к 80-летию Победы пассажирский поезд «Ласточка», который отправится из Москвы в Минск в таком тематическом исполнении в первый рейс во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.

Первые «Ласточки» запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных «Ласточек» и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «длинные» поезда.

«Ласточки» отправляются в Минск с Белорусского вокзала столицы. Здесь в вагонах поезда представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиции в «Ласточке» посвящены и «Дорогам Победы»: поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей.

Можно будет узнать в «Ласточке» и о начале Великой Отечественной войны, обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.

Участие в проекте приняли Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр «Росфото», Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.