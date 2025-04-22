Милиция предупредила белорусов о штрафах до 420 рублей за шум от ремонта или музыки после 23.00

В сообщении говорится, что весной и летом увеличивается число жалоб на шум. В особенности речь идет про вечернее и ночное время. В милиции напоминают, что, согласно статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях, шум в квартире в запрещенное время, громкая музыка, громкий звук от телевизора, музыкальных инструментов, а также ремонтные работы, шумные вечеринки в ночное время влекут за собой штраф в размере до 10 базовых величин, или 420 рублей (по состоянию на апрель 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).