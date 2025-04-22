Милиция предупредила белорусов о штрафах до 420 рублей за шум от ремонта или музыки после 23.00

Милиция сказала белорусам о штрафах за шум от ремонта или громкой музыки после 23.00. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении говорится, что весной и летом увеличивается число жалоб на шум. В особенности речь идет про вечернее и ночное время. В милиции напоминают, что, согласно статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях, шум в квартире в запрещенное время, громкая музыка, громкий звук от телевизора, музыкальных инструментов, а также ремонтные работы, шумные вечеринки в ночное время влекут за собой штраф в размере до 10 базовых величин, или 420 рублей (по состоянию на апрель 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
В милиции добавляют, что в случае повторного нарушения в течение одного года, штраф может быть увеличен до 30 базовых величин, или до 1260 рублей.
«Период времени с 23.00 до 7.00 — время, в течение которого жильцы обязаны обеспечивать тишину и не нарушать покой других», — отметили в сообщении.
Вместе с тем сказано, что в отдельных случаях (к примеру, в общежитиях) могут быть установлены иные рамки. Но они действуют в рамках законодательства.
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