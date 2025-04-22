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Центр Воронежа остался без света днем 22 апреля

Центральные улицы столицы Черноземья днем во вторник, 22 апреля, остались без света.

Как сообщили представители «Воронежской горэлектросети», это произошло из-за технического нарушения на подстанции. Восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов. В зону отключения попали дома на улице Володарского, а также на проспекте Революции.

«В восстановительных работах задействовано три бригады “Воронежской горэлектросети” и необходимое количество спецтехники. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения», — сообщили энергетики.

Напомним, что сообщить об отсутствии света можно по телефону 220.А накануне вечером обесточило Коминтерновский район. Без света остались Московский проспект, а также улица Шишкова. Тогда речь также шла о технических нарушениях на кабельной линии.