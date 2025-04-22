Центр Воронежа остался без света днем 22 апреля

Как сообщили представители «Воронежской горэлектросети», это произошло из-за технического нарушения на подстанции. Восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов. В зону отключения попали дома на улице Володарского, а также на проспекте Революции.
«В восстановительных работах задействовано три бригады “Воронежской горэлектросети” и необходимое количество спецтехники. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения», — сообщили энергетики.
Напомним, что сообщить об отсутствии света можно по телефону 220.А накануне вечером обесточило Коминтерновский район. Без света остались Московский проспект, а также улица Шишкова. Тогда речь также шла о технических нарушениях на кабельной линии.