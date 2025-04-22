Массовые проверки автобусов стартовали в Воронеже и области

Как отметили в Госавтоинспекции, только за последние три месяца зафиксировали 32 аварии с участием общественного транспорта. В ДТП пострадали 36 человек, а один и вовсе погиб. Вина водителей автобусов, по предварительным данным, имела место в 24 случаях. Чтобы снизить количество аварии с участием общественного транспорта, было решено провести профилактические проверки, будут, в частности, акцентировать внимание на техническом состоянии автобусов. Проверки будут проводиться на конечных остановках и автовокзалах. Если автоинспекторы выявят факт несоблюдения регламентов, автобус задержат согласно протоколу. Также будут обращаться внимание на перевозчиков-нелегалов.