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Салют запустят в Нижнем Новгороде в честь Дня Победы

Пиротехническое шоу пройдёт 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Салют в честь Дня Победы запустят в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель службы социальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Известно, что пиротехническое шоу пройдёт после концерта «Военные песни у Кремля», который пройдёт на уникальной сцене у катера «Герой», у подножия Чкаловской лестницы.

— Думаю, это позволит еще большему числу нижегородцев прийти и посмотреть программу, посвященную 80-летию Победы. И я всем советую сходить. Следом за нами будет оратория, затем Сергей Безруков, шоу Ильи Авербуха и потом потрясающий салют, — поделилась Екатерина Чудакова.