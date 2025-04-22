Салют запустят в Нижнем Новгороде в честь Дня Победы

Салют в честь Дня Победы запустят в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель службы социальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.
Известно, что пиротехническое шоу пройдёт после концерта «Военные песни у Кремля», который пройдёт на уникальной сцене у катера «Герой», у подножия Чкаловской лестницы.
— Думаю, это позволит еще большему числу нижегородцев прийти и посмотреть программу, посвященную 80-летию Победы. И я всем советую сходить. Следом за нами будет оратория, затем Сергей Безруков, шоу Ильи Авербуха и потом потрясающий салют, — поделилась Екатерина Чудакова.