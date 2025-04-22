Кравцов поддержал идею введения оценки за поведение в школах

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет», — сказал министр на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.
Ранее Кравцов сообщил, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года.