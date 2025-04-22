25 молодых медиков Ростовской области получили субсидию на приобретение жилья

По словам замминистра строительства Ростовской области Сергея Вифлянцева, в регионе по-прежнему не хватает врачей — и в селах, и в городах. Чтобы привлечь специалистов, важно обеспечить им не только хорошие условия работы, но и комфортную жизнь.