25 молодых медиков Ростовской области получили субсидию на приобретение жилья

Власти Ростовской области продолжают помогать медикам с жильем, компенсируя до 90% его стоимости. С начала текущего года субсидии получили уже 25 молодых врачей и фельдшеров, 14 из них успели купить квартиры. Остальные медики находятся в процессе выбора.
Среди тех, кто воспользовался государственной поддержкой — фельдшер из Каменска-Шахтинского Олеся Обухова. Благодаря региональной выплате дончанка скоро переедет в новое жилье.
Главное, что государственная программа охватывает не только крупные города, но и районы. Так, субсидии получили медицинские работники из Шахт, Сальска, Батайска, Азова, а также из Азовского, Миллеровского, Аксайского, Мясниковского и Песчанокопского районов.
По словам замминистра строительства Ростовской области Сергея Вифлянцева, в регионе по-прежнему не хватает врачей — и в селах, и в городах. Чтобы привлечь специалистов, важно обеспечить им не только хорошие условия работы, но и комфортную жизнь.
— Жилье — ключевой вопрос. Это не просто поддержка, а инвестиции в здравоохранение, — добавил Сергей Вифлянцев.
В текущем году на субсидии выделено 133,8 миллиона рублей, из которых 72 миллиона уже освоено. Условия программы остаются прежними: участники должны быть зарегистрированы в регионе, нуждаться в улучшении жилищных условий и отработать 10 лет в государственной больнице или поликлинике.
Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что существующих мер недостаточно, и анонсировал новые инициативы. Сейчас обсуждается бесплатное выделение земельных участков сельским медикам под строительство домов. Проект прорабатывается вместе с депутатами и профильными ведомствами.