В Омске крупная управляющая компания не смогла рассчитаться с кредиторами

В мае 2024 года к предприятию предъявили претензии сразу несколько кредиторов. Среди них крупнейший поставщики Омскводоканал и ТГК-11. С этого периода судом за компанией была организована процедура судебного надзора. Общий долг предприятия составляет свыше 3,3 млн рублей.