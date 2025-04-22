Создан первый в мире наномембранный детектор спина свободных электронов

Несмотря на то, что первые опыты по замерам спиновых характеристик электронов были проведены физиками еще в 1929 году, пока у ученых нет надежных и простых методов замеров спина этих частиц, что в особенности касается свободных электронов, движущихся в вакууме. Российские ученые выяснили, что эту проблему можно решить при помощи наномембраны из сложно устроенного ферромагнитного материала из кобальта и платины, которая «фильтрует» электроны примерно таким же образом, как солнечный свет движется через покрытие на линзах в поляризующих солнечных очках.