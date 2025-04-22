В Башкирии родилась необычная двойня.

Монохориальная диамниотическая двойня девочек родилась в семье Адельмурдиных из Башкирии. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Отмечается, что самый редкий вид развития двойни предполагает общую плаценту, но индивидуальные плодные мешки. По данным главы регионального минздрава, одна малышка весит 2690 граммов, другая — 2670.
«Операция прошла в штатном режиме, дети и мама чувствуют себя хорошо. Мы поздравляем молодых родителей с этим чудесным событием и желаем здоровья, семейного счастья и благополучия!» — прокомментировал Рахматуллин.