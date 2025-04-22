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Спортсмены Самарской области взяли медали на первенстве Европы по русским шашкам

Турнир (6+) организовали в турецком городе Кемер на побережье Средиземного моря.

Турнир (6+) организовали в турецком городе Кемер на побережье Средиземного моря. Подробнее о состязании рассказали представители Минспорта 63-го региона.

21 апреля прошли партии по молниеносной игре. В группе ребят до 11 лет золото завоевал представитель сборной России Михаил Черноземов. У юношей до 17-ти серебро досталось Роману Улендееву. Оба — из Самары.

Ранее спортсмены из областного центра и Тольятти стали первыми на областном турнире по шашкам (6+). Также в нем участвовали ребята из Сызрани, Безенчука, Похвистневского и Кошкинского районов.

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