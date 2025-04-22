Девочка из Китая выжила после падения с 25 этажа.

Девятилетняя девочка из Таншаня (провинция Хэбэй, северный Китай) чудом выжила после падения с 25-го этажа. Как сообщает издание South China Morning Post, ребенок находился дома один.
По словам мамы девочки по фамилии Шэнь, она находилась на работе, когда ей позвонил муж и сообщил о пропаже дочери. В это время ребенок должен был в своей комнате делать уроки.
Мужчина трижды выглянул в окно и посмотреть вниз, но не увидел никого и ничего, кроме валяющихся тапочек. Семья узнала о местонахождении девочки только тогда, когда родителям позвонили из управляющей компании и сообщили о том, что их дочка лежит на платформе, расположенной на седьмом этаже.
Как рассказала сама девочка, в комнате ей стало жарко, и она подошла к окну, чтобы открыть его, однако из-за ненадежной конструкции упала.
После приземления на нижнюю платформу девочке удалось пройти несколько шагов от того места, где она упала, поэтому отец не увидел ее из окна. Ребенок пошел бы дальше, но из-за сильной боли в теле был вынужден лечь на асфальт.
Когда родители нашли девочку, на ней была школьная форма. Вокруг рта и ушей было много крови, глаза опухли, но она была в сознании.
Поскольку все больницы в Таншане отказались лечить девочку, родители быстро отвезли ее в лечебное учреждение в Пекине, примерно в 200 километрах от Таншаня.
В Пекинской детской больнице, ведущем медицинском учреждении, у девочки диагностировали переломы рук, надбровной дуги и грудного отдела позвоночника. При этом мозг ребенка не пострадал.
Девочка перенесла несколько операций, и через 10 дней ее выписали из больницы. Мать ребенка сообщила, что то, что ее дочка жива, — это невероятно. «Выживание моей дочери заставило всех поверить, что ее защищает Супербог. Это настоящее чудо!», — сказала женщина.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина спас мальчика от падения с 12 этажа.