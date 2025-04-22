Девочка из Китая выжила после падения с 25 этажа.

Мужчина трижды выглянул в окно и посмотреть вниз, но не увидел никого и ничего, кроме валяющихся тапочек. Семья узнала о местонахождении девочки только тогда, когда родителям позвонили из управляющей компании и сообщили о том, что их дочка лежит на платформе, расположенной на седьмом этаже.