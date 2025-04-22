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В Омске начали обновлять дорожную разметку с термопластиком

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

По словам главы Омска Сергея Шелеста, компания-подрядчик совместно с отделом «Транссигнал» из «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начинают работы по обновлению разметки на омских дорогах.

В текущем году планируется активное использование термопластика — материала, известного своей долговечностью и улучшенной видимостью в условиях недостаточной освещенности и при неблагоприятной погоде. Первые улицы, где появится новая разметка — Маргелова, Светловская и Камышовая.

Как отметил Сергей Шелест, от использования краски дорожники не отказываются. В течение сезона специалисты «Транссигнала» нанесут краской разметку на 94 улицах города. Общая стоимость проекта составляет около 100 миллионов рублей, а площадь размечаемой поверхности — примерно 90 тысяч квадратных метров.

Завершение работ запланировано на конец летнего периода. На некоторых участках нанесение разметки будет выполнено после завершения ремонтных работ.