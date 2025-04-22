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Уфимскую улицу Бессонова на две недели частично перекроют из-за замены асфальта

В Уфе до 7 мая перекроют участок улицы Бессонова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе с 23 апреля по 7 мая на участке улицы Бессонова от Комсомольской до Окружной будет введено временное ограничение движения транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ по фрезерованию старого покрытия и укладке нового асфальта. В первые дни работы будут проводиться на половине проезжей части, а при укладке верхнего слоя асфальта предусмотрено полное поквартальное перекрытие движения.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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