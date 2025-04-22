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По 40 тысяч рублей выплатят проживающим на Кубани ветеранам к 9 мая

Около 10 тысяч ветеранов, вдов участников войны и бывших узников концлагерей получат выплаты из краевого бюджета. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Согласно документу, участники Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 20 тысяч рублей.

В то же время кубанские ветераны уже начали получать федеральные выплаты. Кроме того, фронтовикам присваивают звания почётных граждан своих муниципалитетов и вручают юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Все эти мероприятия планируется завершить до конца апреля, пояснили в пресс-службе краевой администрации.