По 40 тысяч рублей выплатят проживающим на Кубани ветеранам к 9 мая

В то же время кубанские ветераны уже начали получать федеральные выплаты. Кроме того, фронтовикам присваивают звания почётных граждан своих муниципалитетов и вручают юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Все эти мероприятия планируется завершить до конца апреля, пояснили в пресс-службе краевой администрации.