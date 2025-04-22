В Омской области ушёл из жизни экс-глава Усть-Ишимского района Сергей Сергеев

В администрации Усть-Ишимского района сегодня сообщили о смерти Сергея Сергеева, бывшего главы района. Он скончался 21 апреля на 78-м году жизни.
Сергей Михайлович родился 29 июня 1947 года в Называевске Омской области. После окончания Аксеновской школы он начал свой трудовой путь рабочим в Кайсинском леспромхозе. В 1976 году его избрали председателем колхоза «Новая заря», где он быстро завоевал доверие и уважение коллег благодаря своему профессионализму и ответственности.
В 1985 году Сергей Михайлович был единогласно избран секретарем Усть-Ишимского райкома КПСС. Именно в этот период его можно было часто встретить не в кабинете, а на сложных участках, где ему поручались самые ответственные дела.
В 1988 году он стал председателем райисполкома, а в 1991 году возглавил Усть-Ишимский район. На этой должности он работал до 1996 года, а затем вновь был избран главой района в 2000 и 2004 годах на прямых выборах.
За свою работу Сергей Михайлович получил несколько государственных наград, среди которых медали за проведение Всероссийской переписи населения и Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также медаль Омской области «За высокие достижения».
Прощание с Сергеем Михайловичем пройдёт 23 апреля в 13.00 по адресу: село Усть-Ишим, улица Победы, 11.