Растрата и отмывание денег: бывший директор «Башкоммунприбора» выслушал приговор

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему директору АО «Башкоммунприбор» и экс-руководителю ООО «Теплоучетсервис», их признали виновными в растрате и отмывании денежных средств. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в период с июня 2018 по ноябрь 2019 года подсудимый без конкурсов по завышенным ценам закупал оборудование и материалы для реконструкции систем отопления, причинив ущерб предприятию на 10,4 миллиона рублей. Кроме того, экс-директор «Башкоммунприбора» легализовал средства через фиктивную покупку внедорожника Volkswagen Touareg за 5,8 млн рублей.
Несмотря на непризнание вины, подсудимым назначили семь и девять лет колонии общего режима, а также штраф в 1,3 и 2,8 млн рублей.
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