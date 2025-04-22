Растрата и отмывание денег: бывший директор «Башкоммунприбора» выслушал приговор

По данным надзорного ведомства, в период с июня 2018 по ноябрь 2019 года подсудимый без конкурсов по завышенным ценам закупал оборудование и материалы для реконструкции систем отопления, причинив ущерб предприятию на 10,4 миллиона рублей. Кроме того, экс-директор «Башкоммунприбора» легализовал средства через фиктивную покупку внедорожника Volkswagen Touareg за 5,8 млн рублей.