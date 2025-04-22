В центре Калининграда 26 апреля перекроют движение

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что движение по улице Радищева смогут возобновить не раньше мая. Сейчас на участке продолжаются работы. На территории проходит очистка канализационного коллектора. Из него уже извлекли 900 кубов грязи, песка и другого мусора.