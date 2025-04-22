Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда 26 апреля перекроют движение

В центре Калининграда 26 апреля планируют перекрыть движение в центре города.

Источник: РИА "Новости"

На территории проведут мероприятия, посвященные 376-й годовщине образования пожарной охраны.

Как сообщает пресс-служба города, проехать будет нельзя по улицам Гаражной, Юношеской и площади Победы. Водителей также призвали убрать с улиц транспортные средства.

Ограничения будут действовать с 8 утра до 5 часов вечера.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что движение по улице Радищева смогут возобновить не раньше мая. Сейчас на участке продолжаются работы. На территории проходит очистка канализационного коллектора. Из него уже извлекли 900 кубов грязи, песка и другого мусора.