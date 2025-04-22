Стартовал прием заявок на участие в премии «За верность науке»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России объявило о начале приема заявок на участие в XI Всероссийской премии «За верность науке».
«Всего в 2025 году премия “За верность науке” включает в себя 11 номинаций», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки РФ.
В 2025 году добавлены две новые номинации: «Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» и «Специальный приз к 80-летию атомной промышленности». Кроме того, роль выдающихся российских исследователей, первооткрывателей и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне будут отмечены в номинации «Работа с опытом: вклад ученых в Победу».
Как сообщается на официальном сайте премии, прием заявок продлится с 22 апреля до 31 июля, а торжественная церемония награждения пройдет в конце октября.
«Наша премия направлена на решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Десятилетия науки и технологий, — повышать осведомленность граждан о достижениях и перспективах российской науки. Премия мотивирует организации, исследователей, представителей СМИ и обычных людей заниматься популяризацией науки. И в первую очередь в эту деятельность активно включилась молодежь», — приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
О премии.
Всероссийская премия «За верность науке» вручается с 2015 года в рамках объявленного президентом РФ Десятилетия науки и технологий. В 2024 году количество заявок на премию достигло 1 831. В заявочной кампании приняли участие 80 регионов страны.
Организатором премии выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ имени М. В. Ломоносова.