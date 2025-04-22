СК: полуторамесячная девочка погибла в Осиповичах

Сообщается, что родители не сразу вызвали врачей. Вместе с тем в ведомстве отметили, что позднее они и вовсе придумали версию, что смерть ребенка наступила без их участия. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть девочки наступила в результате причинения ей черепно-мозговой травмы. Сказано, что в отношении супругов заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности.