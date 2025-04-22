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СК: полуторамесячная девочка погибла в Осиповичах

В Осиповичах погибла полуторамесячная девочка, заведено уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

СК: полуторамесячная девочка погибла в Осиповичах. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении сказано, что вечером 20 апреля 2025 года приехавшая в частный дом бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть младенца. Предварительно было установлено, что в молодой семье в феврале родилась долгожданная девочка.

Несмотря на появление ребенка, ее родители не отказались от вечеринок с друзьями и от употребления алкогольных напитков. Говорится, что утром 20 апреля семья навещал родственник с малолетней дочерью. Праздничное застолье было на улице, и оно сопровождалось употреблением спиртного.

«По предварительной информации, супруги зашли в дом, где находилась малышка, чтобы ее успокоить. Когда нетрезвые родители занимались ребенком, произошла трагедия: девочка упала и получила смертельные травмы», — отметили в СК.

В Осиповичах погибла полуторамесячная девочка, заведено уголовное дело. Фото: sk.gov.by.

Сообщается, что родители не сразу вызвали врачей. Вместе с тем в ведомстве отметили, что позднее они и вовсе придумали версию, что смерть ребенка наступила без их участия. Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть девочки наступила в результате причинения ей черепно-мозговой травмы. Сказано, что в отношении супругов заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности.

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