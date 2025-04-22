Жители Ростовской области забили тревогу из-за ситуации на мусорном полигоне

По словам людей, после скандала с завозом грязного песка они организовали дежурство около полигона, чтобы не допустить повторения ситуации. В итоге стало известно о «сбросе других химических отходов». Семикаракорцы утверждают, что вредные грузы на необорудованную площадку якобы свозили из разных территорий страны.