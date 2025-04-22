Жители Ростовской области забили тревогу из-за ситуации на мусорном полигоне

Жители Семикаракорского района Ростовской области пожаловались президенту России Владимиру Путину на загрязнение мусорного полигона, на который ранее запретили завозить песок с мазутом. Видеообращение записали 21 апреля 2025 года.
По словам людей, после скандала с завозом грязного песка они организовали дежурство около полигона, чтобы не допустить повторения ситуации. В итоге стало известно о «сбросе других химических отходов». Семикаракорцы утверждают, что вредные грузы на необорудованную площадку якобы свозили из разных территорий страны.
Участники видеообращения попросили главу государства и власти всех уровней как можно скорее вмешаться и не допустить «экологической катастрофы».
Напомним, в январе 2025 года донские власти запретили завоз песка с мазутом из Краснодарского края. К охране площадки тогда привлекли представителей силовых структур, казачества и дружинников. Загрязненный песок, который успели выгрузить, был накрыт специальным гидроизоляционным материалом, не пропускающим отходы в экосистему.
К этому моменту, по данным областных властей, новых грузов с песком на полигон не завозили. Решается вопрос о вывозе остатков. Администрации Краснодарского края поручили определиться с площадками для размещения песка.