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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025

Отопление и горячую воду отключат в Правобережном округе Иркутска 23 апреля.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025 коснется Правобережного округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, рабочие займутся ремонтом, который поможет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улице Желябова, 25 и в переулке Пионерском, 10, — сказано в сообщении оператора.

Также это значит, что жители некоторых домов ненадолго останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до пяти вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске шесть человек осудили за мошенничество с маткапиталом. Сговорившись, подсудимые похитили более двух миллионов.