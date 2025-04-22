Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025

Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025 коснется Правобережного округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, рабочие займутся ремонтом, который поможет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть по улице Желябова, 25 и в переулке Пионерском, 10, — сказано в сообщении оператора.
Также это значит, что жители некоторых домов ненадолго останутся без горячей воды. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до пяти вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске шесть человек осудили за мошенничество с маткапиталом. Сговорившись, подсудимые похитили более двух миллионов.